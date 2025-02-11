СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает Washington Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
По данным издания, американские власти обеспокоены возможным участием Труханова в криминальной группировке, а также его крупными акциями в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в Британских «налоговых гаванях».
Помимо этого, важным фактором для возможных санкций стало предположение о том, что мэр Одессы имеет российское гражданство.
Хотя решение по санкциям еще не принято, вопрос о них активно обсуждается в Вашингтоне, уточняют источники. Издание отмечает, что в случае введения санкций это может существенно повлиять на политическое будущее Труханова и затруднить сотрудничество Одессы с американскими партнерами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Зимний кубок РПЛ
- «Крокус интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте
- Росавиация расследует инцидент с самолетом Ан-24 на Ямале
- Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение друга
- Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитские высказывания
- СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова
- Александрова вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Соболенко
- Власти саратовского Балаково объяснили повышение надбавок до 400% для чиновников
- Виновного в контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США освободили в России
- Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru