СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова

Помимо этого, важным фактором для возможных санкций стало предположение о том, что мэр Одессы имеет российское гражданство.

Хотя решение по санкциям еще не принято, вопрос о них активно обсуждается в Вашингтоне, уточняют источники. Издание отмечает, что в случае введения санкций это может существенно повлиять на политическое будущее Труханова и затруднить сотрудничество Одессы с американскими партнерами, передает «Радиоточка НСН».

