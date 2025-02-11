СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает Washington Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, американские власти обеспокоены возможным участием Труханова в криминальной группировке, а также его крупными акциями в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в Британских «налоговых гаванях».

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Помимо этого, важным фактором для возможных санкций стало предположение о том, что мэр Одессы имеет российское гражданство.

Хотя решение по санкциям еще не принято, вопрос о них активно обсуждается в Вашингтоне, уточняют источники. Издание отмечает, что в случае введения санкций это может существенно повлиять на политическое будущее Труханова и затруднить сотрудничество Одессы с американскими партнерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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