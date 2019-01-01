Крым идёт своим путём. Без Зеленского

«Нужно понимать, что крымчане от президента Зеленского ничего особенно не ждут. Эта тема им абсолютно неинтересна. Крым не ждет подачек ни от Зеленского, ни от его администрации. Мы идем своим путем и никуда с него уже не свернем. У нас есть свой президент, свои задачи, которые направлены на устойчивое социально-экономическое развитие Крыма как полноправного субъекта РФ. Мы движемся в этом направлении и решаем соответствующие задачи независимо от различных блокад со стороны Украины. Зеленскому как президенту надо сосредоточиться на решении проблем своей страны и граждан. Люди не просто хотят нормально общаться, они считают это естественным положением вещей. Это гораздо более практичный совет с точки зрения сохранения того кредита доверия, который он на сегодня получил от избирателей», – отметил депутат.

Совет Зеленскому по вопросу Крыма также дал первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, следующему президенту Украины стоит поменять государственную политику в отношении Крыма. Поскольку Киев вряд ли согласится признать полуостров российским, нужно постараться наладить «человеческие» отношения с крымчанами, заявил экс-президент в интервью «РИА Новости».

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что Зеленскому на посту президента Украины не получится наладить отношения с Крымом без поддержки в силовых структурах.