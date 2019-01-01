Крым идёт своим путём. Без Зеленского
Депутат и украинский политолог рассказали НСН, почему призывы Зеленского вернуть Крым бессмысленны.
Избрaнный президент Укрaины Влaдимир Зеленский вновь пообещал вернуть Крым в состав страны. Об этом он зaявил в обрaщении, которое опубликовaл в Facebook в честь Дня пaмяти жертв геноцидa крымскотaтaрского нaродa, отмечaющегося нa Укрaине. «Я верю, что мы освободим родину крымских тaтaр от оккупации. И пусть кaким бы долгим ни был путь к возврaщению Крымa, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские тaтaры — прим. НСН)», — нaписaл Зеленский.
Ранее депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН посоветовал Владимиру Зеленскому думать о гражданах своей страны, а не о жителях российского полуострова, которые от него ничего не ждут.
«Нужно понимать, что крымчане от президента Зеленского ничего особенно не ждут. Эта тема им абсолютно неинтересна. Крым не ждет подачек ни от Зеленского, ни от его администрации. Мы идем своим путем и никуда с него уже не свернем. У нас есть свой президент, свои задачи, которые направлены на устойчивое социально-экономическое развитие Крыма как полноправного субъекта РФ. Мы движемся в этом направлении и решаем соответствующие задачи независимо от различных блокад со стороны Украины. Зеленскому как президенту надо сосредоточиться на решении проблем своей страны и граждан. Люди не просто хотят нормально общаться, они считают это естественным положением вещей. Это гораздо более практичный совет с точки зрения сохранения того кредита доверия, который он на сегодня получил от избирателей», – отметил депутат.
Совет Зеленскому по вопросу Крыма также дал первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, следующему президенту Украины стоит поменять государственную политику в отношении Крыма. Поскольку Киев вряд ли согласится признать полуостров российским, нужно постараться наладить «человеческие» отношения с крымчанами, заявил экс-президент в интервью «РИА Новости».
В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что Зеленскому на посту президента Украины не получится наладить отношения с Крымом без поддержки в силовых структурах.
«Это соответствует внутренним установкам самого Зеленского, который говорит, что надо слушать людей. Большинство людей разделяют такую позицию. Думаю, что он прислушается, но вопрос в том, сможет ли он это реализовать, учитывая, что у нас есть агрессивное меньшинство, которое будет этому противостоять. Для того, чтобы Зеленскому двигаться по этому пути, ему нужно иметь хорошую опору в силовых структурах», - сказал украинский политолог.
Напомним, что в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что Крым может вернуться в состав Украины при условии смены власти в России. При этом Зеленский не смог назвать конкретные шаги, которые он бы предпринял в случае своей победы на выборах, чтобы осуществить заявление.
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