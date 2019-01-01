Депутат: Крым не ждёт подачек от Зеленского

«Нужно понимать, что крымчане от президента Зеленского ничего особенно не ждут. Эта тема им абсолютно неинтересна. Крым не ждет подачек ни от Зеленского, ни от его администрации. Мы идем своим путем и никуда с него уже не свернем. У нас есть свой президент, свои задачи, которые направлены на устойчивое социально-экономическое развитие Крыма как полноправного субъекта РФ. Мы движемся в этом направлении и решаем соответствующие задачи независимо от различных блокад со стороны Украины. Зеленскому как президенту надо сосредоточиться на решении проблем своей страны и граждан. Люди не просто хотят нормально общаться, они считают это естественным положением вещей. Это гораздо более практичный совет с точки зрения сохранения того кредита доверия, который он на сегодня получил от избирателей», – полагает Бахарев.

Меж тем, вице-спикер парламента Крыма призвал не преувеличивать значение смены президента на Украине. По его мнению, внешнее управление этим государством сохранится и с приходом к власти Зеленского.

«Я не склонен преувеличивать значение того, что произошло в это воскресенье. 20 лет мы были частью политической системы Украины и прекрасно понимаем все изъяны. Фасад, который сегодня выстраивается, в значительной мере основан на пропагандистских тезисах, которые не находят реального подтверждения в жизни и легко разоблачаются. Президентская кампания в Киеве – это пляска марионеток, бесплатный цирк. Реальный кукловод – США. Украина остается на внешнем управлении, ее реальный президент – спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Уолкер. Его заявление накануне второго тура выборов о том, что США пришли на Украину всерьез и надолго и намерены и дальше влиять на все, что там происходит, в политическом смысле весит гораздо больше, чем все заявления, сделанные Зеленским и Порошенко. Поэтому не стоит переоценивать ни имеющиеся у Зеленского возможности, ни его политическую субъектность», – отметил Константин Бахарев.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что снятие блокады Крыма – идея хорошая и что это будет «тест для Зеленского». Он также посоветовал Киеву «не вынашивать надежду на "ползучее возвращение" Крыма».

