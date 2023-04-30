Зеленский: Конфликт с Россией - пирог, который нужно разделить
30 апреля 202309:55
Конфликт с Россией – как пирог, который нужно «разделить» на кусочки, сообщил журналисту Дмитрию Комарову президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, съесть его не получится – «рот порвешь». Украинский лидер объяснил это тем, что «большое государство и большое по объему».
Ранее в США заявили, что Байден потерял интерес к Украине из-за Китая, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru