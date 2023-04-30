Зеленский: Конфликт с Россией - пирог, который нужно разделить

Конфликт с Россией – как пирог, который нужно «разделить» на кусочки, сообщил журналисту Дмитрию Комарову президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Контрнаступление начнется без западной авиации

По его словам, съесть его не получится – «рот порвешь». Украинский лидер объяснил это тем, что «большое государство и большое по объему».

Ранее в США заявили, что Байден потерял интерес к Украине из-за Китая, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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