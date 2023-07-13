Зеленский: Киев готов заключить договоры по гарантиям безопасности

По его словам, Украина начала готовить соглашения по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Зеленский отметил, что над документами работали МИД и правительство страны, а также его офис.

«Готовим почву для следующего саммита НАТО - в Вашингтоне», - добавил украинский лидер.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля. Лидеры страны - членов блока согласились принять Украину по упрощенной процедуре при согласии всех союзников.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что РФ и Североатлантический альянс близки к военному конфликту, передает «Радиоточка НСН».

