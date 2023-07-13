Зеленский: Киев готов заключить договоры по гарантиям безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о готовности подписать с партнерами по НАТО договоры о гарантиях безопасности.
По его словам, Украина начала готовить соглашения по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Зеленский отметил, что над документами работали МИД и правительство страны, а также его офис.
«Готовим почву для следующего саммита НАТО - в Вашингтоне», - добавил украинский лидер.
Саммит НАТО прошел 11-12 июля. Лидеры страны - членов блока согласились принять Украину по упрощенной процедуре при согласии всех союзников.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что РФ и Североатлантический альянс близки к военному конфликту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru