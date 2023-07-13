Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине

Россия не намерена препятствовать обсуждению гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что Киев имеет право на обеспечение безопасности. Однако действия Украины не должны ставить под угрозу интересы других стран, подчеркнул российский лидер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает опасным предоставление Украине гарантий безопасности. Такое решение создаст определенные риски для России, предупредил он.

В ходе саммита в Вильнюсе 11-12 июля НАТО согласилась принять Украину по упрощенной процедуре в будущем. В альянсе отметили, что для этого необходимо согласие всех союзников и выполнение Киевом определенных условий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Путин

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