Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине
Россия не намерена препятствовать обсуждению гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Киев имеет право на обеспечение безопасности. Однако действия Украины не должны ставить под угрозу интересы других стран, подчеркнул российский лидер.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает опасным предоставление Украине гарантий безопасности. Такое решение создаст определенные риски для России, предупредил он.
В ходе саммита в Вильнюсе 11-12 июля НАТО согласилась принять Украину по упрощенной процедуре в будущем. В альянсе отметили, что для этого необходимо согласие всех союзников и выполнение Киевом определенных условий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru