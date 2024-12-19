Путин: Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для РФ

По его словам, перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав.

Российский лидер отметил, что происходит истощение боевой техники, снаряжения и личного состава ВСУ. Российская армия идет вперед, и ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил Путин.

«Мы минимум три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда срывала их», - заявил Путин.

Ранее глава государства завил, что Россия будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, напоминает «Радиоточка НСН».

