Путин: Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для РФ

На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность

По его словам, перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав.

Российский лидер отметил, что происходит истощение боевой техники, снаряжения и личного состава ВСУ. Российская армия идет вперед, и ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил Путин.

«Мы минимум три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда срывала их», - заявил Путин.

Ранее глава государства завил, что Россия будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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