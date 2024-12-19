Путин: Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для РФ
На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.
По его словам, перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав.
Российский лидер отметил, что происходит истощение боевой техники, снаряжения и личного состава ВСУ. Российская армия идет вперед, и ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил Путин.
«Мы минимум три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда срывала их», - заявил Путин.
Ранее глава государства завил, что Россия будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров
- Замглавы Минобороны Фрадков наградил военных строителей
- В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках
- Роскомнадзор зафиксировал с начала 2024 года 127 утечек баз данных
- «Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа
- Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену
- Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков
- Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью
- Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии
- Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru