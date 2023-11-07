Зеленский изменил состав Ставки главнокомандующего

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом изменил состав Ставки главнокомандующего. Президент Украины ввел в нее командующего силами спецопераций Сергея Лупанчука. Соответствующий документ опубликован на портале офиса президента.

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Кроме того, глава государства вывел из ставки ранее уволенного экс-командующего Силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко.

Ранее Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас «не ко времени». Об этом пишете Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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