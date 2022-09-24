Зеленский издал указ о создании в Луганской области 20 военных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в населенных пунктах на территориях Луганской области, неподконтрольных Киеву. Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, администрации предполагается создать в том числе в Станице Луганской, Широком, Марковке, Новопскове.
Генштабу ВСУ и властям области поручено принять необходимые меры для создания администраций.
Ранее Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, которая находится под контролем российских сил.
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