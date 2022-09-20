В Херсонской ВГА заявили, что указы Зеленского не имеют юридической силы в регионе

Ранее Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области. Согласно документу, должны быть сформированы сельские военные администрации, в том числе в населенных пунктах Аскания-Нова, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое и других, а также Херсонская городская администрация Херсонского района, пишет Газета.ру.

«Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что заявления о регионе не в юрисдикции киевских властей, «и они не будут здесь устанавливать свои правила».

Стремоусов добавил, что указ Зеленского не имеет смысла, так как «Херсон не будет украинским», пишет Ura.ru.

