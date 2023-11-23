Украина потребовала от Польши срочно прекратить блокаду границы

Киев направил официальную ноту в МИД Польши после смерти ещё одного из украинских водителей на одном из пограничных КПП. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Василий Зварыч, передает ТАСС.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран.

Зварыч отметил, что подобные сигналы разосланы в МВД Польши и правительство страны.

Ранее стало известно, что Украина потеряла 8,5 млн долларов после блокировки польской границы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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