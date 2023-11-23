Украина потребовала от Польши срочно прекратить блокаду границы
Киев направил официальную ноту в МИД Польши после смерти ещё одного из украинских водителей на одном из пограничных КПП. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Василий Зварыч, передает ТАСС.
Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран.
Зварыч отметил, что подобные сигналы разосланы в МВД Польши и правительство страны.
Ранее стало известно, что Украина потеряла 8,5 млн долларов после блокировки польской границы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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