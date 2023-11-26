Мэр Львова потребовал от Польши прекратить блокаду границы

По его словам, весь вклад Польши в победу Украины «сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы"».

Как отметил мэр, цена блокады «слишком высока».

Ранее стало известно, что Украина не может получить военные товары из-за протестов в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

