Мэр Львова потребовал от Польши прекратить блокаду границы

Польша должна вернуться к реальности и прекратить «позорную блокаду», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Львова Андрея Садового.

Украина потребовала от Польши срочно прекратить блокаду границы

По его словам, весь вклад Польши в победу Украины «сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы"».

Как отметил мэр, цена блокады «слишком высока».

Ранее стало известно, что Украина не может получить военные товары из-за протестов в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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