Миллионы писем: Почему россияне чаще всего жалуются на сферу ЖКХ

Сфера ЖКХ является «лидером» по количеству жалоб граждан, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Уборка снега – это очень специфическая деятельность, неподготовленные люди махать лопатой просто так не могут. У нас очень много жалоб по России, в 2024 году было два миллиона жалоб на прямую линию президента по проблемам ЖКХ. В 2025 году – уже три миллиона жалоб. Вчера буквально спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал сферу ЖКХ лидером по количеству жалоб. Мы видим, что люди недовольны сферой ЖКХ. У нас каждый снегопад – это аномальное явление, какой-то рекорд, хотя это обычная русская зима со снегом и морозом. Очевидно, что региональные власти не справляются», - рассказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев отметил НСН, что в случае аномальных погодных условий властям требуется чуть больше времени убрать снег, и не нужно слишком раздувать проблему.

