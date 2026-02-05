Миллионы писем: Почему россияне чаще всего жалуются на сферу ЖКХ
Константин Крохин заявил НСН, что в 2024 году было два миллиона жалоб на прямую линию президента по проблемам ЖКХ, в 2025 году – уже три.
Сфера ЖКХ является «лидером» по количеству жалоб граждан, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Уборка снега – это очень специфическая деятельность, неподготовленные люди махать лопатой просто так не могут. У нас очень много жалоб по России, в 2024 году было два миллиона жалоб на прямую линию президента по проблемам ЖКХ. В 2025 году – уже три миллиона жалоб. Вчера буквально спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал сферу ЖКХ лидером по количеству жалоб. Мы видим, что люди недовольны сферой ЖКХ. У нас каждый снегопад – это аномальное явление, какой-то рекорд, хотя это обычная русская зима со снегом и морозом. Очевидно, что региональные власти не справляются», - рассказал он.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев отметил НСН, что в случае аномальных погодных условий властям требуется чуть больше времени убрать снег, и не нужно слишком раздувать проблему.
В России количество иностранцев в начале 2026 года сократилось на 10%, до 5,7 миллиона человек. Показатели озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин. Рабочих из Средней Азии могут заменить индийские мигранты, по данным СМИ, сегодня в стране трудятся более 70 тыс. мигрантов из Индии, их количество будет расти.
