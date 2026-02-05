Лучше всего лететь в Эйлат с середины марта по май, а отдых на неделю на двоих человек обойдется в районе 200 тысяч рублей. Об этом НСН рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Новый посол Израиля в России Одед Йосеф рассказал, что вскоре будут запущены прямые рейсы между российскими городами и курортом Эйлат на берегу Красного моря. Его слова передает Радио РБК. Дипломат напомнил, что сейчас между двумя странами уже налажено ежедневное авиасообщение. Арутюнов раскрыл, будет ли пользоваться спросом это направление.

«Сейчас в Израиле самое прекрасное время и для экскурсий, и для моря, потому что не так жарко. У нас практически всегда были прямые рейсы в Эйлат, потому что наш народ любит этот курорт, и, конечно же, он конкурирует с соседними локациями - это Шарм-эль-Шейх и иорданская Акаба. Иорданские королевские авиалинии, которые летают в Россию, тоже думали запустить прямой рейс на Акабу, и вот тогда они будут очень конкурировать, потому что расстояние между этими двумя городами около 20 минут. В принципе, Эйлат и с теми же Эмиратами будет конкурировать. Я думаю, рейсы в Эйлат будут загружаться, потому что нам нужны курорты, которые относительно не так далеко. Чем хорош Израиль, что там можно комбинировать. Не обязательно лететь только в Эйлат, можно пройтись по библейским местам, посетить Иерусалим, съездить и на Мертвое море, и на Красное, и даже на Средиземное», - рассказал он.