Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите языков национальных меньшинств. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в соцсетях.

Согласно документу, русский язык выведен из списка языков, к которым официальный Киев применяет положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. При этом в перечень защищаемых ранее были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.