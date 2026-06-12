Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите языков национальных меньшинств. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в соцсетях.
Согласно документу, русский язык выведен из списка языков, к которым официальный Киев применяет положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. При этом в перечень защищаемых ранее были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в жестко раскритиковала решение украинского лидера. Дипломат назвала действия Зеленского неонацизмом в действии, сообщает РИА Новости.
Украинский парламент принял соответствующий законопроект еще в декабре 2025 года, лишив русский язык особого статуса защиты на государственном уровне.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что восстановление прав русскоязычных граждан на Украине необходимо для долгосрочного урегулирования конфликта, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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