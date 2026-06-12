Глава МИД Ирана Аркачи раскрыл, что войдет в соглашение с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскрыл содержание первого соглашения между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, меморандум включает положения, связанные с вопросами судоходства, передает РИА Новости.

«Меморандум включает снятие морской блокады и вопрос Ормузского пролива», — заявил глава иранского МИД в эфире государственного телевидения.

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Он уточнил, что это станет первым этапом договоренности с администрацией Дональда Трампа, за которым последует достижение окончательного мирного соглашения.

В финальном документе, по словам министра, будет решаться вопрос иранской атомной программы и снятия санкционных ограничений. Кроме того, стороны возьмут на себя обязательства по отказу от взаимного применения силы.

США и Иран полностью согласовали окончательный текст мирного соглашения по урегулированию конфликта, сообщил чуть раньше премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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