Глава МИД Ирана Аркачи раскрыл, что войдет в соглашение с США

Он уточнил, что это станет первым этапом договоренности с администрацией Дональда Трампа, за которым последует достижение окончательного мирного соглашения.

В финальном документе, по словам министра, будет решаться вопрос иранской атомной программы и снятия санкционных ограничений. Кроме того, стороны возьмут на себя обязательства по отказу от взаимного применения силы.

США и Иран полностью согласовали окончательный текст мирного соглашения по урегулированию конфликта, сообщил чуть раньше премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

