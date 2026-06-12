СМИ: США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения

Соединенные Штаты вывезут с территории Ирана и уничтожат весь имеющийся там обогащенный уран. Это станет одним из ключевых условий мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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Стороны очень близки к заключению сделки по урегулированию долгого конфликта. Документ также предполагает открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства в обмен на значительное облегчение санкционных ограничений в отношении Ирана, уточнил высокопоставленный представитель администрации США.

Американские источники ожидают подписания соглашения в ближайшие дни, возможная дата — 14 июня.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что стороны уже утвердили окончательный вариант текста мирного договора, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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