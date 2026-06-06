Лавров: Для урегулирования на Украине нужно восстановление прав русскоязычных

Восстановление прав русскоязычных граждан на Украине необходимо для долгосрочного урегулирования конфликта на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении ко Дню русского языка.

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Как отметил глава МИД, решение вопроса восстановления прав русских и русскоязычных – «в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинским переговорщикам хорошо известно о необходимых действиях для урегулирования конфликта. По его словам, представители Украины понимают, что «все зависит от решения их политического руководства».

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ФОТО: РИА Новости
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