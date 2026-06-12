Пентагон рассекретил документы о полетах НЛО между Москвой и Будапештом

Пентагон опубликовал третью партию ранее засекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях. Файлы разместили на специальной странице ведомства, посвященной изучению подобных инцидентов, сообщает РБК.

Всего было рассекречено 72 файла с показаниями очевидцев, видеозаписями и рисунками. Среди обнародованных материалов оказался доклад ЦРУ от ноября 1955 года о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой.

Документ составлен на основе показаний выходца из Венгрии, проживавшего в США. Его племянница из Будапешта сообщала о быстро перемещавшихся в небе объектах, скорость которых оценивалась в 12 тысяч километров в час. К докладу прилагался рисунок с предполагаемым маршрутом и строем НЛО.

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Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ранее засекреченные материалы об НЛО долгое время служили поводом для обоснованных спекуляций. По его словам, пришло время, чтобы американский народ смог ознакомиться с этими документами самостоятельно.

Между тем в США разгорелась полемика о секретной программе ЦРУ, которое якобы ищет внеземную ДНК в базах данных популярных генетических сервисов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский
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