Пентагон рассекретил документы о полетах НЛО между Москвой и Будапештом
Пентагон опубликовал третью партию ранее засекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях. Файлы разместили на специальной странице ведомства, посвященной изучению подобных инцидентов, сообщает РБК.
Всего было рассекречено 72 файла с показаниями очевидцев, видеозаписями и рисунками. Среди обнародованных материалов оказался доклад ЦРУ от ноября 1955 года о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой.
Документ составлен на основе показаний выходца из Венгрии, проживавшего в США. Его племянница из Будапешта сообщала о быстро перемещавшихся в небе объектах, скорость которых оценивалась в 12 тысяч километров в час. К докладу прилагался рисунок с предполагаемым маршрутом и строем НЛО.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ранее засекреченные материалы об НЛО долгое время служили поводом для обоснованных спекуляций. По его словам, пришло время, чтобы американский народ смог ознакомиться с этими документами самостоятельно.
Между тем в США разгорелась полемика о секретной программе ЦРУ, которое якобы ищет внеземную ДНК в базах данных популярных генетических сервисов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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