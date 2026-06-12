ПВО сбили 185 украинских БПЛА над 12 регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты в период времени с 8:00 до 20:00 мск.
Беспилотники нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
БПЛА также были уничтожены системами ПВО в Московском регионе, над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
В День России президент Владимир Путин заявил об укреплении системы противовоздушной обороны для противодействия беспилотникам самолетного типа, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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