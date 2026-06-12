Путин в День России назначил нового руководителя своей канцелярии
Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева на должность руководителя канцелярии главы государства. Соответствующие указы 12 июня опубликованы на портале правовой информации.
Другим документом российский лидер освободил от занимаемой должности Андрея Казакова, который занимал этот пост с ноября 2020 года.
Основной задачей канцелярии является обеспечение документационного обслуживания президента РФ.
До нового назначения Александр Матвеев руководил секретариатом руководителя администрации президента и департаментом управления по внешней политике. Новый глава канцелярии окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища и Военно-политической академии Министерства обороны СССР.
Ранее Путин утвердил Марию Львову-Белову детским омбудсменом еще на пять лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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