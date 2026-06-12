Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета триколора ко Дню России
Самое высокое сооружение в мире — башню Бурдж-Халифа в Дубае — осветили цветами российского флага в честь празднования Дня России. Высота небоскреба в Объединенных Арабских Эмиратах составляет 828 метров.
Огромный фасад здания, представляющий собой один из крупнейших в мире светодиодных экранов площадью более 32 тысяч квадратных метров, вечером 12 июня засветился бело-сине-красными огнями.
На кадрах очевидцев видно, как главная достопримечательность Дубая сверкает цветами российского триколора.
Бурдж-Халифа считается одним из главных символов ОАЭ и самой узнаваемой архитектурной доминантой эмирата. Здание удерживает титул самого высокого сооружения на планете с момента своего завершения.
Между тем в ходе опроса, проведенного к праздничной дате, 90% российских граждан заявили о гордости за историю своей страны, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зарубежные авиакомпании начали запасаться топливом в аэропортах РФ
- Россия ужесточила правила въезда для дипломатов из Евросоюза
- Глава МИД Ирана Аркачи раскрыл, что войдет в соглашение с США
- Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета триколора ко Дню России
- СМИ: США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения
- Пентагон рассекретил документы о полетах НЛО между Москвой и Будапештом
- Путин в День России назначил нового руководителя своей канцелярии
- Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине
- В Китае заявили об обнаружении черепах и рыб со шпионскими датчиками
- В Крыму задержали мужчину за съемку военных бензовозов