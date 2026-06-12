Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета триколора ко Дню России

На кадрах очевидцев видно, как главная достопримечательность Дубая сверкает цветами российского триколора.

Бурдж-Халифа считается одним из главных символов ОАЭ и самой узнаваемой архитектурной доминантой эмирата. Здание удерживает титул самого высокого сооружения на планете с момента своего завершения.

Между тем в ходе опроса, проведенного к праздничной дате, 90% российских граждан заявили о гордости за историю своей страны, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

