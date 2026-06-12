Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета триколора ко Дню России

Самое высокое сооружение в мире — башню Бурдж-Халифа в Дубае — осветили цветами российского флага в честь празднования Дня России. Высота небоскреба в Объединенных Арабских Эмиратах составляет 828 метров.

Огромный фасад здания, представляющий собой один из крупнейших в мире светодиодных экранов площадью более 32 тысяч квадратных метров, вечером 12 июня засветился бело-сине-красными огнями.

День России граждане отметят в турпоездках по стране

На кадрах очевидцев видно, как главная достопримечательность Дубая сверкает цветами российского триколора.

Бурдж-Халифа считается одним из главных символов ОАЭ и самой узнаваемой архитектурной доминантой эмирата. Здание удерживает титул самого высокого сооружения на планете с момента своего завершения.

Между тем в ходе опроса, проведенного к праздничной дате, 90% российских граждан заявили о гордости за историю своей страны, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:День РоссииДубайОАЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры