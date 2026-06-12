В Крыму задержали мужчину за съемку военных бензовозов
Правоохранительные органы задержали жителя Крыма, который, по версии следствия, снимал передвижение военных бензовозов и передавал видео украинской стороне. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков, передает ТАСС.
По его словам, видео с движением военного автомобиля из Керчи появилось в украинских Telegram-каналах. В кратчайшие сроки в результате совместных мероприятий УФСБ и УМВД по Керчи был установлен и задержан гражданин РФ 1974 года рождения, осуществивший видеофиксацию и отправивший материалы на Украину.
Крючков отметил, что автор видеороликов демаскировал российских военных и раскрыл противнику формы и методы, применяемые Минобороны и жителями полуострова, чтобы «не допустить транспортной блокады». В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.
Ранее командующий беспилотными войсками ВСУ пообещал изолировать Крым от России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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