В Крыму задержали мужчину за съемку военных бензовозов

Правоохранительные органы задержали жителя Крыма, который, по версии следствия, снимал передвижение военных бензовозов и передавал видео украинской стороне. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков, передает ТАСС.

По его словам, видео с движением военного автомобиля из Керчи появилось в украинских Telegram-каналах. В кратчайшие сроки в результате совместных мероприятий УФСБ и УМВД по Керчи был установлен и задержан гражданин РФ 1974 года рождения, осуществивший видеофиксацию и отправивший материалы на Украину.