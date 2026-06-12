В Китае заявили об обнаружении черепах и рыб со шпионскими датчиками

Министерство государственной безопасности Китая заявило об обнаружении у берегов страны «шпионских черепах» и «шпионских рыб», оснащенных специальными датчиками для сбора разведывательной информации. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказали китайские специалисты, иностранные разведывательные службы ведут невидимую тайную войну в акваториях вокруг КНР. Противники якобы используют новые методы наблюдения и современные технические средства для сбора данных о морской среде и подводной инфраструктуре государства.

Британские журналисты нашли в России «сверхсекретную школу шпионажа и хакерства»

В частности, министерство утверждает, что в китайских водах были выявлены обитатели морей с прикрепленными сенсорами. Такие устройства в режиме реального времени собирали оперативную информацию о температуре воды, солености и океанических течениях, после чего передавали полученные данные за рубеж через спутниковую связь.

Пекин регулярно сообщает о предполагаемой разведывательной активности в акваториях Южно-Китайского моря, Восточно-Китайского моря и Тайваньского пролива.

Ранее стало известно, что игру Pokemon Go активно использовали для сбора разведданных для Пентагона, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ШпионажРазведкаКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры