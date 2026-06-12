В Китае заявили об обнаружении черепах и рыб со шпионскими датчиками
Министерство государственной безопасности Китая заявило об обнаружении у берегов страны «шпионских черепах» и «шпионских рыб», оснащенных специальными датчиками для сбора разведывательной информации. Об этом сообщает The Guardian.
Как рассказали китайские специалисты, иностранные разведывательные службы ведут невидимую тайную войну в акваториях вокруг КНР. Противники якобы используют новые методы наблюдения и современные технические средства для сбора данных о морской среде и подводной инфраструктуре государства.
В частности, министерство утверждает, что в китайских водах были выявлены обитатели морей с прикрепленными сенсорами. Такие устройства в режиме реального времени собирали оперативную информацию о температуре воды, солености и океанических течениях, после чего передавали полученные данные за рубеж через спутниковую связь.
Пекин регулярно сообщает о предполагаемой разведывательной активности в акваториях Южно-Китайского моря, Восточно-Китайского моря и Тайваньского пролива.
Ранее стало известно, что игру Pokemon Go активно использовали для сбора разведданных для Пентагона, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине
- В Китае заявили об обнаружении черепах и рыб со шпионскими датчиками
- В Крыму задержали мужчину за съемку военных бензовозов
- ПВО сбили 185 украинских БПЛА над 12 регионами России
- ЕС начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии 15 июня
- Минобороны РФ наградило Рамзана Кадырова почетной грамотой
- СМИ: В Новой Москве пытались подорвать экс-главу госбезопасности ДНР Пинчука
- Путин оценил уровень развития экономик стран НАТО
- Премьер Пакистана заявил, что мир между США и Ираном очень близок
- Нацразведка США раскрыла данные о более чем 40 биолабораториях на Украине