В Китае заявили об обнаружении черепах и рыб со шпионскими датчиками

Министерство государственной безопасности Китая заявило об обнаружении у берегов страны «шпионских черепах» и «шпионских рыб», оснащенных специальными датчиками для сбора разведывательной информации. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказали китайские специалисты, иностранные разведывательные службы ведут невидимую тайную войну в акваториях вокруг КНР. Противники якобы используют новые методы наблюдения и современные технические средства для сбора данных о морской среде и подводной инфраструктуре государства.