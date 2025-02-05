Зеленский исключил президентские выборы во время боевых действий
5 февраля 202504:31
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту из Великобритании Пирсу Моргану исключил возможность проведения выборов во время боевых действий.
«Необходимо изменить законодательство, поменять Конституцию, <...> есть большие проблемы», — заявил глава государства.
Также он заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории
- Трамп считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет
- Матвиенко объяснил популярность Шамана
- Зеленский исключил президентские выборы во время боевых действий
- На Украине заявили о дезертирстве 200 тысяч человек из ВСУ
- СМИ: В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов долларов
- Медведев: Европе придётся заплатить бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам
- Зеленский не исключил прямые переговоры с Путиным
- Трамп заявил об очень хороших разговорах по ситуации вокруг Украины
- В Швеции назвали стрельбу в школе самой массовой в истории страны
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru