Зеленский исключил президентские выборы во время боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту из Великобритании Пирсу Моргану исключил возможность проведения выборов во время боевых действий.

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«Необходимо изменить законодательство, поменять Конституцию, <...> есть большие проблемы», — заявил глава государства.

Также он заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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