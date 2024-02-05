Зеленский: Если помощь уменьшится, оборона будет прорвана

По его словам, «среди республиканцев звучат радикальные голоса, но многие поддерживают Украину». Так президент ответил на вопрос о возможной победе Трампа на выборах. Зеленский признал, что «если помощь уменьшится, оборона будет прорвана».

Также Зеленский заявил о необходимости обновления всего управленческого аппарата страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

