Зеленский: Если помощь уменьшится, оборона будет прорвана
Украина рассчитывает на то, что общая линия помощи Киеву со стороны США не изменится после возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщил первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, «среди республиканцев звучат радикальные голоса, но многие поддерживают Украину». Так президент ответил на вопрос о возможной победе Трампа на выборах. Зеленский признал, что «если помощь уменьшится, оборона будет прорвана».
Также Зеленский заявил о необходимости обновления всего управленческого аппарата страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru