Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Украина будет вынуждена покинуть формат минских соглашений, если не примет до конца текущего года закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
По его словам, в случае, если закон не будет принят, а «формула Штайнмайера» не будет имплементирована, выход из минских соглашений произойдёт автоматически. И тогда Киев, по его словам, останется «один на один с Россией».
Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса. Он заявил, что для Киева люди важнее территорий, поэтому в разрешении конфликта на юго-востоке страны была выбрана дипломатическая стратегия, а не силовая.
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