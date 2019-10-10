Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений

По его словам, в случае, если закон не будет принят, а «формула Штайнмайера» не будет имплементирована, выход из минских соглашений произойдёт автоматически. И тогда Киев, по его словам, останется «один на один с Россией».

Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса. Он заявил, что для Киева люди важнее территорий, поэтому в разрешении конфликта на юго-востоке страны была выбрана дипломатическая стратегия, а не силовая.

