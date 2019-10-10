Зеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса

10 октября 201916:17

Против введения военного положения на Украине высказался президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Также отверг попытку вернуть Крым и Донбасс военным путём.

«Если мы говорим про людей и территории, то первый приоритет — это люди, второй — территории. Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь», — цитирует украинского лидера «Утро.ру».

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Ранее Владимир Зеленский оценил возможность личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет «Свободная пресса». Также Зеленский выразил готовность к тому, чтобы детально обсуждать, как завершить конфликт на юго-востоке страны.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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