Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса

По его словам, наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», поскольку это предполагает меньше компромиссов для каждой стороны.

В случае обсуждения свободной экономической зоны, отметил Зеленский, партнеры Украины предупреждены, что по этому поводу должен высказаться народ Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на территориальные уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. По его словам, подобное решение означало бы «пересмотр очень фундаментального элемента государственности России», который закреплён в Конституции страны.

