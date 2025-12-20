Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут Донбасс только при аналогичных действиях со стороны России, заявил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса после переговоров с США

По его словам, наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», поскольку это предполагает меньше компромиссов для каждой стороны.

В случае обсуждения свободной экономической зоны, отметил Зеленский, партнеры Украины предупреждены, что по этому поводу должен высказаться народ Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на территориальные уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. По его словам, подобное решение означало бы «пересмотр очень фундаментального элемента государственности России», который закреплён в Конституции страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаСпецоперацияДонбассУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры