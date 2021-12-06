Зеленский: Армия Украины способна сломать любые захватнические планы врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна сломать любые захватнические планы врага. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил. По его словам, армия прошла сложный путь к формированию высокоорганизованной и дееспособной боевой структуры.

На Украине заявили о «войне» России и США в Донбассе

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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