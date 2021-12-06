На Украине заявили о «войне» России и США в Донбассе

По словам градоначальника, на территории Украины, «воюют две сверхдержавы» — Россия и США, отмечает РИА ФАН. В то же время на востоке страны продолжается конфликт «брат на брата»: мэр подчеркнул, что видит позицию населения и убеждается в этом лично.

Как отметил Мамай, молодые украинцы в «неофициальных беседах» выступают против внешнего управления Украиной, пишет Газета.ру.

Кроме того, мэр Полтавы заявил о негативном влиянии на Украину санкций. Экономические ограничения, введенные страной после 2014 года, имели отрицательные последствия, люди на Украине остаются без работы и вынуждены просить помощи у государства.

