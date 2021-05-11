Украинского политика Виктора Медведчука обвинили в госизмене
Депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук стал обвиняемым по делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму, сообщает «Интерфакс».
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в доме депутата.
В марте этого года следователи СБУ допросили лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru