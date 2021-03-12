Путин вписался за Медведчука. Что ждет Донбасс весной?

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что для России неприемлемо ставить под удар партию «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Киев пытается прикрыть своё бездействие по урегулированию в Донбассе обвинениями в адрес Москвы.

На Украине назвали главную ошибку России в урегулировании конфликта в Донбассе

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил причины обострения в Донбассе.

«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине: прикрытие телеканалов, санкции против Медведчука. В Киеве не ожидали, что реакция будет такой. Для России, видимо, неприемлемо, что под ударом оказалась «Оппозиционная платформа - За жизнь». Но вряд ли в Донбассе будет масштабное наступление. Сейчас начнется распутица. Ближайшие недели наступательные действия невозможны ни с той, ни с другой стороны. Но стычки будут нарастать. Реально там что-то может начаться в апреле-мае», - считает военный аналитик.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обозначил главную ошибку Киева по вопросу Донбасса.

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ФОТО: украинский политик ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаДонбасс
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