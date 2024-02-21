Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП
21 февраля 202416:16
Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней линии электропередачи, теперь станция получает энергию от единственной работающей линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ, что вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объект», - сказал он.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru