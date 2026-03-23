СМИ: Зеленский окружен проблемами со всех сторон

Давление, которое оказывается на президента Украины Владимира Зеленского, может стать для него невыносимым, сообщает The American Conservative.

Медведев заявил, что Зеленский не будет законной стороной для переговоров

По данным американского журнала, с тех пор как он стал президентом, то практически ничего не знал, кроме давления, которое может быть для него невыносимым. Политик сталкивается с огромным количеством проблем, среди которых утрата позиций внутри страны, нарастающее давление со стороны президента США Дональда Трампа и утрата интереса к Киеву из-за нападения Вашингтона и Тель-Авива на Иран.

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание, и особенно вооружение и противовоздушную оборону, от Украины. Перехватчики, которые должны были быть отправлены Киеву, используются в небе над Ближним Востоком. А постепенное ослабление антироссийских санкций только усиливает позиции Москвы, что ставит Украину в еще более сложную ситуацию.

Ранее Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
Горячие новости

Все новости

партнеры