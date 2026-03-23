По данным американского журнала, с тех пор как он стал президентом, то практически ничего не знал, кроме давления, которое может быть для него невыносимым. Политик сталкивается с огромным количеством проблем, среди которых утрата позиций внутри страны, нарастающее давление со стороны президента США Дональда Трампа и утрата интереса к Киеву из-за нападения Вашингтона и Тель-Авива на Иран.

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание, и особенно вооружение и противовоздушную оборону, от Украины. Перехватчики, которые должны были быть отправлены Киеву, используются в небе над Ближним Востоком. А постепенное ослабление антироссийских санкций только усиливает позиции Москвы, что ставит Украину в еще более сложную ситуацию.

Ранее Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

