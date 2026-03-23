Экс-советник Трампа: Вашингтон стремится сотрудничать с Москвой до конца XXI века

По его словам, Вашингтон рассчитывает на открытие нового этапа сотрудничества. Политик считает, что США хотели бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет.

Пападопулос не исключил, что в перспективе американские компании могут начать инвестировать в нефтегазовые проекты РФ. Это могут быть нефтепроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждается идея возведения тоннеля между Россией и Аляско, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

