Экс-советник Трампа: Вашингтон стремится сотрудничать с Москвой до конца XXI века
Американские власти стремится к долгосрочному восстановлению диалога с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего советника действующего президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса.
По его словам, Вашингтон рассчитывает на открытие нового этапа сотрудничества. Политик считает, что США хотели бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет.
Пападопулос не исключил, что в перспективе американские компании могут начать инвестировать в нефтегазовые проекты РФ. Это могут быть нефтепроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждается идея возведения тоннеля между Россией и Аляско, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Зеленский окружен проблемами со всех сторон
- Дорогая нефть может принести бюджету РФ до 3,5 трлн рублей
- Экс-советник Трампа: Вашингтон стремится сотрудничать с Москвой до конца XXI века
- У иностранцев падает популярность российского гражданства
- Экс-глава Еврокомиссии Юнкер выступил за нормализацию отношений с Москвой
- Дмитриев: ЕС без нефти и газа может насладиться успехом русофобией
- СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot
- СМИ: Европа из-за нехватки энергоносителей может сблизиться с РФ и уменьшить поддержку Киеву
- Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф
- Пашинян проехался в метро и вступил в перепалку с пассажиркой