В порту Приморска из-за атаки дронов загорелась емкость с топливом

Возгорание возникло в порту Приморска на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил губернатор, системы ПВО и РЭБ ликвидировали над регионом 35 БПЛА.

«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение», - написал Дрозденко в своем канале на платформе Max.

Губернатор подчеркнул, что персонал был эвакуирован.

Позднее Дрозденко заявил об уничтожении более 50 беспилотников с начала атаки.

Накануне над регионами России сбили 60 дронов ВСУ за два часа, пишет 360.ru. В частности, в Ленинградской области ликвидировали три БПЛА.

