В порту Приморска из-за атаки дронов загорелась емкость с топливом
Возгорание возникло в порту Приморска на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как отметил губернатор, системы ПВО и РЭБ ликвидировали над регионом 35 БПЛА.
«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение», - написал Дрозденко в своем канале на платформе Max.
Губернатор подчеркнул, что персонал был эвакуирован.
Позднее Дрозденко заявил об уничтожении более 50 беспилотников с начала атаки.
Накануне над регионами России сбили 60 дронов ВСУ за два часа, пишет 360.ru. В частности, в Ленинградской области ликвидировали три БПЛА.
Горячие новости
- Над Россией за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников
- При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли три человека
- Рютте: Зеленский хочет заключить сделку с Россией
- В порту Приморска из-за атаки дронов загорелась емкость с топливом
- Опрос: Большинство медиков не поддерживают униформу разных цветов
- СМИ: План США и Израиля по восстанию в Иране провалился
- СМИ: Военные США начали ставить под сомнение цели операции в Иране
- СМИ: Зеленский окружен проблемами со всех сторон
- Дорогая нефть может принести бюджету РФ до 3,5 трлн рублей
- Экс-советник Трампа: Вашингтон стремится сотрудничать с Москвой до конца XXI века