СМИ: Военные США начали ставить под сомнение цели операции в Иране

Издание пишет, что среди них растёт тревожность из-за стресса, проблем с безопасностью и неясности, относительно целей боевых действий против Ирана. Один из американских военнослужащих заявил, что солдаты не хотят умирать за Израиль, и не хотят быть политическими пешками.

Что касается чиновников, то они отмечают отсутствие чёткого планирования боевых действий и предостерегают от проведения наземной операции на территории Ирана. Отмечается, что США даже не могут полностью защитить ни одну сухопутную базу в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

