СМИ: Военные США начали ставить под сомнение цели операции в Иране
Американские военные начали ставить под сомнение цели операции в Иране, сообщает Huffington Post.
Издание пишет, что среди них растёт тревожность из-за стресса, проблем с безопасностью и неясности, относительно целей боевых действий против Ирана. Один из американских военнослужащих заявил, что солдаты не хотят умирать за Израиль, и не хотят быть политическими пешками.
Что касается чиновников, то они отмечают отсутствие чёткого планирования боевых действий и предостерегают от проведения наземной операции на территории Ирана. Отмечается, что США даже не могут полностью защитить ни одну сухопутную базу в зоне боевых действий.
Ранее стало известно, что расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Опрос: Большинство медиков не поддерживают униформу разных цветов
- СМИ: План США и Израиля по восстанию в Иране провалился
- СМИ: Военные США начали ставить под сомнение цели операции в Иране
- СМИ: Зеленский окружен проблемами со всех сторон
- Дорогая нефть может принести бюджету РФ до 3,5 трлн рублей
- Экс-советник Трампа: Вашингтон стремится сотрудничать с Москвой до конца XXI века
- У иностранцев падает популярность российского гражданства
- Экс-глава Еврокомиссии Юнкер выступил за нормализацию отношений с Москвой
- Дмитриев: ЕС без нефти и газа может насладиться успехом русофобией
- СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot