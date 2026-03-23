При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли три человека

Пожар возник в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь разгорелся в лифтовом холле и на лестничной клетке. Принятыми мерами пожар был локализован. Позднее его ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

«К сожалению, 3 человека погибли», - указано в сообщении.

По данным столичного управления МЧС, из дома спасли 25 человек, включая шесть детей. Ведомство также заявило о четырех пострадавших.

В свою очередь, следственный отдел по Таганскому району управления Следственного комитета по Москве организовал доследственную проверку по факту ЧП.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в квартире на Дунайском проспекте, пострадала женщина, пишет 360.ru.

