Дорогая нефть может принести бюджету РФ до 3,5 трлн рублей
Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту стоимости нефти, сообщают «Известия».
Российский сорт Urals торгуется по $106 за баррель. По словам экспертов, удорожание сырья может принести дополнительные поступления — до 3,5 трлн. Рост стоимости сырья на $10 может добавить российскому бюджету примерно 0,8–1 трлн за счет налога на добычу полезных ископаемых и экспортных поступлений. Нынешний уровень цен позволяет получить дополнительно до 3–4 трлн рублей в год.
Увеличение поступлений отразится на наполняемости бюджета. Это станет позитивным фактором и для курса рубля. С начала марта российская национальная валюта ослабла почти на 10%.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рост цен на нефть обеспечивает российским энергетическим компаниям дополнительные доходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
