СМИ: План США и Израиля по восстанию в Иране провалился

США и Израиль рассчитывали, что восстание жителей Ирана после ударов быстро приведёт к падению власти, чего не произошло, сообщает The New York Times.

Цели достигнуты? Трамп объявил о возможном свертывании военных усилий на Ближнем Востоке

По данным издания, американская разведка изначально высказывала сомнения в вероятности такого сценария. Теперь предполагается, что действующий иранский режим останется у власти.

Тем временем, американские военные начали ставить под сомнение цели операции в Иране. Среди них растёт тревожность из-за стресса, проблем с безопасностью и неясности, относительно целей боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa/ ТАСС
