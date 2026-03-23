СМИ: План США и Израиля по восстанию в Иране провалился
США и Израиль рассчитывали, что восстание жителей Ирана после ударов быстро приведёт к падению власти, чего не произошло, сообщает The New York Times.
По данным издания, американская разведка изначально высказывала сомнения в вероятности такого сценария. Теперь предполагается, что действующий иранский режим останется у власти.
Тем временем, американские военные начали ставить под сомнение цели операции в Иране. Среди них растёт тревожность из-за стресса, проблем с безопасностью и неясности, относительно целей боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
