Запорожские власти сообщили об активизации боев почти на всей линии фронта

Бои в Запорожской области активизировались почти по всей линии фронта. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

«Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское», - сказал он.

Рогов отметил, что в войсках Украины в сравнении с осенью 2022 года сильно упал моральный настрой. По его словам, тогда они якобы поверили в способность побеждать, но сейчас боевой дух военных ВСУ «улетучился». Также Рогов добавил, что удерживать позиции для украинских военных становится все сложнее, в связи с чем весь фронт находится на грани того, что «начнет сыпаться».

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Лобковое в Запорожской области, передает RT. При этом еще 11 января военный историк Евгений Норин в разговоре с НСН отмечал, что, судя по кадровым перестановкам, в ближайшее время возможно наступление России с нового направления в ходе спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперация
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