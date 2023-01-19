ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
Российские военные взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что четыре населенных пункта были взяты под контроль в результате сегодняшней разведки боем. Рогов указал, что эти населенные пункты находятся на юго-западе и юго-востоке от Орехова.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может начать наступление в рамках спецоперации в любой момент, однако для него недостаточно ресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru