Запорожские власти сообщили о максимальном стягивании сил ВСУ в регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) к настоящему моменту стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь. Рогов подчеркнул, что эти потери «быстро восполняются».
«Нельзя сказать о сокращении какого-либо наступательного потенциала со стороны противника на запорожской линии боевого соприкосновения», - приводит ТАСС слова Рогова.
Ранее Владимир Рогов заявлял, что Киев готовит провокацию с затоплением Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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