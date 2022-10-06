Запорожские власти сообщили о максимальном стягивании сил ВСУ в регионе

По его словам, ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь. Рогов подчеркнул, что эти потери «быстро восполняются».

«Нельзя сказать о сокращении какого-либо наступательного потенциала со стороны противника на запорожской линии боевого соприкосновения», - приводит ТАСС слова Рогова.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что Киев готовит провокацию с затоплением Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

