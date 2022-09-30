При ударе ВСУ по колонне машин в Запорожье погибли 23 человека
Более 20 человек погибли при ударе украинских войск по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Ранее чиновник сообщил, что ВСУ атаковали гражданские автомобили, стоящие в очереди в районе рынка на Ореховской трассе, пишет RT.
«На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Член главного совета ВГА отметил, что киевские власти «мстят» жителям Запорожья «за то, что мы сделали свой выбор на референдуме в пользу России».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru