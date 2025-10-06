Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу
Запорожская атомная электростанция и расположенный рядом город Энергодар вновь оказались под артиллерийским огнем, сообщили в Telegram-канале ЗАЭС. Снаряды ВСУ упали в районе пожарной части, находящейся примерно в 1,2 километра от периметра объекта.
В результате обстрела серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал станции не пострадал, повреждения признаны незначительными.
Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС поддерживается с помощью резервных дизель-генераторов, уточнили на предприятии.
Представители станции подчеркнули, что сотрудники продолжают обеспечивать безопасную эксплуатацию атомного объекта, несмотря на сложные условия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель может претендовать на пост председателя Еврокомиссии
- Интересный эксперимент: Когда ждать российские бананы
- Путин создал рабочую группу по поддержке семей с детьми
- Россиянам рассказали, как совместимый с МРТ кардиостимулятор будет спасать жизни
- Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу
- Реквием по медицине: Психиатр объяснил «зависимость» россиян от советов из интернета
- В Тюмени обезвредили три беспилотника на территории предприятия
- Владельцев iPhone призвали дождаться второй версии iOS 26
- Рэпер Macan сообщил, что уходит служить в армию
- США разрешили Украине закупать системы Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru