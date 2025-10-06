Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу

Запорожская атомная электростанция и расположенный рядом город Энергодар вновь оказались под артиллерийским огнем, сообщили в Telegram-канале ЗАЭС. Снаряды ВСУ упали в районе пожарной части, находящейся примерно в 1,2 километра от периметра объекта.

В результате обстрела серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал станции не пострадал, повреждения признаны незначительными.

Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС поддерживается с помощью резервных дизель-генераторов, уточнили на предприятии.

Представители станции подчеркнули, что сотрудники продолжают обеспечивать безопасную эксплуатацию атомного объекта, несмотря на сложные условия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
