Зампостпреда РФ при ООН допустил провокацию Запада в Донбассе

Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы впоследствии обвинить Россию во «вторжении» на Украину. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

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«Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории», — подчеркнул дипломат.

При этом Полянский выразил надежду, что у Запада «хватит благоразумия» не действовать по такой схеме и «здравый смысл все-таки возобладает».

Однако, по словам дипломата, некоторые страны продолжают продвигать ложные или непроверенные данные, «делать далеко идущие выводы и провокационные предположения», на фоне чего во много раз возрастает риск военной провокации.

Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что на фоне поставок западными странами вооружения Киеву сохраняется угроза эскалации конфликта в Донбассе, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ПровокацииЗападДонбасс
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