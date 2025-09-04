Названы самые популярные музыкальные жанры лета-2025 на радио

Летом 2025 года слушатели российских радиостанций чаще всего могли услышать поп-музыку, сразу 58 композиций в этом жанре попали в топ-100 песен. Информация представлена в совместном исследовании платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.

Назван топ-3 самых популярных на радио артистов лета-2025

Среди 100 треков также 39 композиций в жанре электронной танцевальной музыки, и это растущий тренд лета.

Топ-3 замыкает House, жанр представлен такими исполнителями, как David Guetta, Calvin Harris, Alan Walker, Martin Garrix.

При этом абсолютным лидером летнего сезона 2025 года по числу радиоротаций стала румынская исполнительница INNA с композицией I'll Be Waiting, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РадиостанцияМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры