Названы самые популярные музыкальные жанры лета-2025 на радио
Летом 2025 года слушатели российских радиостанций чаще всего могли услышать поп-музыку, сразу 58 композиций в этом жанре попали в топ-100 песен. Информация представлена в совместном исследовании платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.
Среди 100 треков также 39 композиций в жанре электронной танцевальной музыки, и это растущий тренд лета.
Топ-3 замыкает House, жанр представлен такими исполнителями, как David Guetta, Calvin Harris, Alan Walker, Martin Garrix.
При этом абсолютным лидером летнего сезона 2025 года по числу радиоротаций стала румынская исполнительница INNA с композицией I'll Be Waiting, передает «Радиоточка НСН».
