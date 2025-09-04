Названа самая популярная певица лета-2025 на радио
Самой популярной артисткой на российских радиостанциях по итогу лета 2025 года стала певица Zivert, среди топ-20 треков на ее песни пришлось сразу 8,7% от общих проигрываний. Об этом сообщается в совместном исследовании платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.
Помимо прочего артистка вошла в топ-3 исполнителей по числу треков в ротации. На радиостанциях можно было услышать сразу 81 композицию Zivert.
Как показала комплексная аналитика музыкальных трендов в радиоэфире с 1 июня по 31 августа 2025 года, охватывющая более 3000 радиопотоков по всей России, трек артистки «Один процент» также занял седьмое место в топ-10 песен лета на радио.
Ранее сообщалось, что главным жанром лета 2025 года в эфире радиостанций стала поп-музыка. В топ-3 жанров также вошла электронная танцевальная музыка и House, напоминает «Радиоточка НСН».
