«Сокрушительный меч!»: В ЛНР обвинили американские телеканалы в съемках «заказухи» в Донбассе
Киев ведет в Донбассе информационную кампанию, в которой участвуют журналисты американских телеканалов NBC и ABC, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
«В рамках проводимой Киевом информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушительный меч") отмечаем работу журналистов американских телеканалов NBC и ABC в районах населенных пунктов Станица Луганская и Счастье», - сказал офицер пресс-службы народной милиции Антон Микужис.
«Блумберг-ньюс». Информационные провокации о «вторжении» России на Украину провоцируют напряженность
Он также указал на журналистов румынского и боснийского телеканалов, подчеркнув, что действия западных СМИ координируются представителями Вооруженных сил Украины.
5 февраля агентство Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, затем ошибочное сообщение удалили. «В Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на блумберг-ньюс», - сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Стала известна доля «омикрона» среди выявленных случаев ковида в РФ
- СМИ: Лигу безопасного интернета покинули операторы связи и ряд других компаний
- Оперштаб: Диагноз «коронавирус» будут ставить в России по экспресс-тестам без ПЦР
- ФСБ задержала четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях
- В России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 за сутки
- Новые серии «Футурамы» выйдут в 2023 году
- Суд дал пять лет колонии 16-летнему Уварову за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
- «Сокрушительный меч!»: В ЛНР обвинили американские телеканалы в съемках «заказухи» в Донбассе
- Новейший самолет А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенным локатором
- Россия и Казахстан согласовали порядок взаимного признания сертификатов о вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru