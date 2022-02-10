«Сокрушительный меч!»: В ЛНР обвинили американские телеканалы в съемках «заказухи» в Донбассе

Киев ведет в Донбассе информационную кампанию, в которой участвуют журналисты американских телеканалов NBC и ABC, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«В рамках проводимой Киевом информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушительный меч") отмечаем работу журналистов американских телеканалов NBC и ABC в районах населенных пунктов Станица Луганская и Счастье», - сказал офицер пресс-службы народной милиции Антон Микужис.