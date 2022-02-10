«Сокрушительный меч!»: В ЛНР обвинили американские телеканалы в съемках «заказухи» в Донбассе

Киев ведет в Донбассе информационную кампанию, в которой участвуют журналисты американских телеканалов NBC и ABC, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«В рамках проводимой Киевом информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушительный меч") отмечаем работу журналистов американских телеканалов NBC и ABC в районах населенных пунктов Станица Луганская и Счастье», - сказал офицер пресс-службы народной милиции Антон Микужис.

«Блумберг-ньюс». Информационные провокации о «вторжении» России на Украину провоцируют напряженность

Он также указал на журналистов румынского и боснийского телеканалов, подчеркнув, что действия западных СМИ координируются представителями Вооруженных сил Украины.

5 февраля агентство Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, затем ошибочное сообщение удалили. «В Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на блумберг-ньюс», - сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДонбассСШАЖурналисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры